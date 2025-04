Xuxa fez transplante de cabelo. Quando ele é indicado para mulheres?

As próteses capilares de hoje são tecnológicas, leves, respiráveis e naturais. Para muitas mulheres, elas são uma excelente solução para retomar a confiança sem procedimentos invasivos.

Seu cabelo também é sua história

A queda de cabelo afeta mais do que o espelho. Ela mexe com a identidade, com a confiança, com a forma como a gente se apresenta ao mundo. E é por isso que precisa ser levada a sério —e tratada com informação, empatia e ciência.

"As mulheres investem muito em cuidados com a pele do rosto, mas esquecem dos cabelos. Tratar cedo faz toda a diferença", lembra Thiago Leal.

O recado é simples: não espere o cabelo ir embora para começar a cuidar dele.