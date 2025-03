Mulheres na menopausa perdem massa cinzenta, como afirmou Fernanda Lima?

Para esclarecer essa questão, entrevistei a neurocientista Lisa Mosconi, uma das maiores especialistas do mundo em cérebro feminino e menopausa. Reconhecida pelo The Times como uma das 17 cientistas vivas mais influentes, Mosconi é professora associada de neurociência e radiologia, e diretora do Programa de Prevenção de Alzheimer no Centro Médico Weill Cornell, em Nova York.

Mosconi explica como os hormônios afetam o cérebro feminino de forma diferente do cérebro masculino. Segundo ela, o que a mulher passa na menopausa não é tão diferente do que podemos viver na puberdade e na gravidez, mas, como a menopausa é cercada de estigma, não falamos do assunto, não acolhemos as mulheres e nem são dadas a elas explicações sobre o que está acontecendo. "O silêncio faz com que a gente se sinta sozinha e, muitas vezes, enlouquecendo."

De fato, perdemos massa cinzenta em cada fase de transição —puberdade, gravidez, perimenopausa. Mas isso não significa atrofia, que é um processo patológico. Perder massa cinzenta não indica necessariamente uma doença. Lisa Mosconi

Ou seja, a perda de massa cinzenta durante a menopausa não deve ser encarada como algo alarmante ou definitivo. O cérebro passa por uma reorganização natural, assim como acontece em outras fases hormonais da vida.

E mais importante: as mulheres continuam a ter um desempenho em testes cognitivos igual ou superior ao dos homens antes, durante e depois da menopausa. Sim, mesmo com toda a transição hormonal, nosso cérebro performa melhor que o dos homens.

Cuidado com o estigma

Lisa Mosconi, que também é autora do livro "O Cérebro e a Menopausa", inicia a obra relatando uma situação que muitas mulheres entre 40 e 60 anos já passaram: acordar um dia pela manhã e se perguntar: "Será que estou perdendo a cabeça?"