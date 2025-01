Marido não podia ver esposa nua: 11 regras sexuais seguidas na Idade Média

Já o livro de Teodoro instrui que "aquele que faz sexo no dia do Senhor [domingo] deve procurar o perdão de Deus e fazer penitências por um a dois ou três dias". Cummean vai mais além e orienta que, além dos períodos de quarentena, dos sábados e dos domingos, casais deviam abster em dois dias da semana, após a concepção e durante todo o período menstrual.

9. Pós-parto era período delicado

Apesar de orientarem a retomada da vida sexual após o parto, os religiosos eram claros que isso não acontecia imediatamente. Não tinha, porém, nada a ver com as recomendações médicas que conhecemos hoje.

"Depois do parto, ele deve abster [de sexo com a esposa], se for um filho, por 33 dias; se for uma filha, por 66 dias", orientava Cummean. Já Finiano ressaltava que houvesse "continência dentro do matrimônio, já que casamento sem continência não é da lei [de Deus], mas pecado, e o casamento é permitido pela autoridade de Deus não para a luxúria, mas para ter filhos".

10. Ironicamente, quem tinha dificuldade de engravidar também devia parar de transar

"Se alguém tem uma mulher estéril, ele não deve rejeitar sua esposa por causa de sua esterilidade, mas eles devem viver juntos em continência [abstinência sexual] e serem abençoados se perseverarem na castidade do corpo até que Deus pronuncie um verdadeiro e justo julgamento sobre eles", diz Finiano.