Tornozelo e cabelo (muito) longo: o que já foi fetiche em outros tempos

Cabelos extralongos

Tiveram seu apogeu durante a era vitoriana, por volta do século 19. Conforme as tradições europeias, os fios compridos e soltos frequentemente foram associados à juventude, à pureza, à virgindade e ao romantismo. Depois de casadas, as mulheres deviam prendê-los ou cobri-los com uma touca de renda. Somente os maridos (ou amantes) tinham o privilégio de vê-los e tocá-los soltos, o que alimentava muitas fantasias eróticas.

Tornozelos e panturrilhas

Às vezes, em se tratando de desejo erótico, aquilo que não é mostrado é justamente aquilo que mais desperta a vontade de ver. No século 19, embora os seios e as nádegas da mulher fossem bastante valorizados em decotes profundos e anquinhas (peça que dava volume aos vestidos), os homens ficavam facilmente excitados com a visão rápida de um... tornozelo. As panturrilhas também faziam grande sucesso — quando conseguiam ser observadas na intimidade ou sorrateiramente — e havia um fascínio enorme por meias finas.

Pés e sapatos

São uma parte do corpo dotada de grande simbolismo — segundo estudiosos, a cena em que Cinderela calça o sapatinho de cristal é uma metáfora do defloramento — e alvo de fetiche em várias culturas e em diversos momentos. Na China imperial, por exemplo, as dançarinas usavam amarrações e calçados específicos para atrofiar os pés e deixá-los diminutos. No Brasil do século 19, em que a moda pregava o uso de saias longas, os pezinhos das senhoras despertavam curiosidade. Cientes de seu poder de sedução, muitas usavam sapatos ricamente decorados e bordados. E também caprichavam no modo de andar, movendo-se para deixar a ponta do pé à mostra.