Pode engolir esperma? Machuca o bebê? As dúvidas sobre sexo na gravidez

Quais as melhores posições sexuais para fazer durante a gestação?

O período gestacional é que vai ditar as posições possíveis e confortáveis para a gestante. A tradicional papai e mamãe pode ficar inviável à medida que a barriga cresce, principalmente quando a gravidez é de gêmeos, então a criatividade precisa entrar em cena.

Sexo é sempre saudável para manter a conexão do casal, então tem que pensar no que é confortável. Vai ser necessário achar posições novas.

No terceiro trimestre, quando a gravidez vai chegando na reta final e a barriga fica maior, o sexo pode ficar mais difícil, mas não impossível, então vale apostar em vibradores e na masturbação para manter o prazer, sem se restringir apenas à penetração.

Tem mulher que mesmo grávida gosta de sexo com uma pegada mais firme e tem muitos homens que colocam a mulher em um lugar meio santificado, olham para a barriga e não conseguem desejá-la como antes. É importante entender que a barriga grande não é nenhum interjetivo.

O que a grávida não pode fazer no sexo?

É importante entender os limites do corpo da mulher durante a prática sexual, então é essencial ter cuidado com o sexo "muito violento". Se ela está com hemorroida, uma coisa comum na gravidez, é melhor evitar o anal, por exemplo.