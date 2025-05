Amado Batista se submete a transplante capilar; veja resultado

Amado Batista, 74, passou recentemente por um transplante capilar para contornar a calvície.

O que aconteceu

Segundo o jornal Extra, o cantor realizou o procedimento há um mês, em uma clínica de Goiânia (GO). O resultado pôde ser conferido ontem, durante a gravação do DVD que homenageia os 50 anos de carreira do artista, como também nas redes sociais.

Amado se casou recentemente com a modelo Calita Franciele, 23. A união civil foi celebrada em 13 de março, na cidade de Água Boa (MT), três dias antes da cerimônia religiosa, que aconteceu em uma fazenda em Cocalinho (MG).