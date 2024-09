Nem sempre 6/9: Dia do Sexo teve outra data criada por 'hater' de camisinha

Letra do Hino da Educação Sexual, escrito por José de Albuquerque Imagem: Cedida por Sérgio Carrara

As canções eram tocadas na abertura das sessões públicas ou conferências e nas comemorações do Dia do Sexo. Em certa ocasião, o hino foi apresentado pela banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro.

Ode ao Sexo, escrito por José de Albuquerque Imagem: Jornal Vida Carioca, edição 117, de janeiro de 1936

As discussões que Albuquerque propôs na época envolviam cuidados com a saúde física e mental do homem, higiene, moral, a importância da educação sexual sob a perspectiva da sociologia, psicologia, criminologia e pedagogia.

Para tornar a discussão aprofundada e popular, o CBES criou o Boletim de Educação Sexual, que circulou entre 1933 e 1939. Era um tabloide de oito páginas com artigos e notas informativas e tiragem de cem mil exemplares por edição.