O que nos leva a achar alguém sexy? Fetiches e projeções podem influenciar

Fetiche em jogo

Isso tem a ver, também, com os fetiches. Existem pessoas que têm seu desejo fixado em objetos, sapatos e lingeries. As experiências vivenciadas na infância determinam essa atração. Para um fetichista, muitas vezes o tesão é direcionado mais ao objeto do que à pessoa com a qual ele mantém relações sexuais. Há, por exemplo, as práticas BDSM [bondage, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo] em que são utilizadas roupas, sapatos e acessórios que determinam a ação.

Trata-se de um processo inconsciente que mexe com os sentidos: visão, audição, tato, olfato e até paladar. E, claro, com a imaginação, principalmente quando não é possível "experimentar" o outro ao vivo e em cores. Ou seja, mais do que uma opinião, achar alguém sexy é uma questão instintiva e subjetiva.

Espelho, espelho meu

O mecanismo também envolve questões pessoais e íntimas. Em muitos casos, podemos projetar na outra pessoa um desejo de ser como ela, de ter o que ela tem. Afinal, o sexy inspira o desejo e mexe, literalmente, como o cérebro.

Há alterações nos neurotransmissores responsáveis pelas sensações de prazer e bem-estar, como ocitocina, endorfina, serotonina e dopamina, que agem no corpo do ponto de vista hormonal e promovem uma sensação de 'química' com o outro.