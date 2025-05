Cannes 2025: Brasil é país de honra com recorde de profissionais presentes

O Brasil é o país de honra do Marché du Film do Festival de Cannes 2025, que ocorre até o próximo dia 24. Neste ano, mais de 400 profissionais do audiovisual brasileiro estão no evento para participar de encontros, painéis, debates e apresentações de projetos.

No ano em que também se celebra a Temporada Brasil-França, iniciativa de intercâmbio cultural que celebra o 200º aniversário das relações diplomáticas entre os dois países, entidades como a SPcine, o Cinema do Brasil, a Rio Filme, além do Ministério da Cultura e a Secretária do Audiovisual, representam oficialmente o país com stands oficiais no Marché e assinatura de acordos como o HBF+Brazil: Co-development Support, parceria inédita do fundo Hubert Bals, ligado ao festival de Roterdã, na Holanda, com o Projeto Paradiso, a SPcine, a RioFilme, que vai incentivar o desenvolvimento de projetos brasileiros.

A ministra da cultura, Margareth Menezes, está em Cannes em missão oficial, além da secretária do audiovisual, Joelma Gonzaga, e ambas falaram da importância da participação do Brasil no festival, que traz em diferentes seções várias produções brasileiras em competição, como "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, que concorre à Palma de Ouro e tem première mundial no próximo domingo.