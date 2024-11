Chega de dor: como mulheres podem resolver a falta de lubrificação no sexo?

Uma das principais causas de dor durante o sexo é a falta de lubrificação. Se você não está molhada o suficiente, o atrito do pênis na vagina vai provocar incômodo, prejudicar o relaxamento e, obviamente, acabar com qualquer chance de orgasmo. Afinal, como gozar se você está sofrendo?

Falta de lubrificação é um problema relativamente comum entre as mulheres na hora do sexo. Mas entender a questão, compartilhá-la com o parceiro (a) e buscar a causa nem sempre é fácil.

O ressecamento vaginal pode aparecer em qualquer idade e, Apesar de mais comum no período da menopausa, acontece no pós-parto e durante a amamentação devido às alterações hormonais, principalmente relacionadas à queda de estrogênio e testosterona.