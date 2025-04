Preguiça, amor, revolta e todas as emoções que um feriado no sofá me trouxe

Bom, primeiro, vi a série da Bruna Marquezine na Disney - que tem atuações e diálogos impecáveis. Depois, voltei um pouco para minha idade e para um crush da vida inteira: Hugh Grant, em mais um Bridget Jones. Por fim, mostrei para o meu caçula, junto com meu filho mais velho, um Wes Anderson que somos viciados. Ia dizer que essa foi, de longe, a noite mais bonita do meu ano, mas a estratégia com rebentos é sempre fingir naturalidade.

De vida ao ar livre até ali, havia acumulado apenas duas saídas: uma para ver minha mãe e a outra para matar a saudade da turma de Honório. No mais, a promessa de me dividir entre minha cozinha, meu quarto e minha sala, foi cumprida com louvor e alegria. Mas aí, o Papa morreu. Fiquei triste, eu gostava de verdade desse Papa.

Na sequência, já em meio à selvageria da vida on-line, vi as notícias sobre a situação financeira da Maria Gladys, uma das maiores atrizes desse país, e personagem emblemática do nosso cinema. Com um jornalismo sensacionalista, o que eu vi foi uma artista como eu, uma mulher como eu. Não dava mais pra brincar de "comigo não tá".

Gladys, que está no elenco da primeira versão da novela Vale Tudo, foi, além de intérprete de talento, uma figura central da onda feminista dos anos 70. Ao lado de ícones como Leila Diniz, Gladys ousou falar em liberdade, igualdade e transgressão, deixando uma herança de coragem e rebeldia, que, de vez em quando - graças a Deus - ainda encontra algum eco.