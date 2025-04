O pênis pode quebrar: saiba qual é a posição sexual mais perigosa do mundo

Ilustração mostra a posição cowgirl invertida Imagem: Lese Pierre

Como acontece a fratura peniana?

Caso os movimentos não estejam sincronizados durante o sexo, é possível haver uma fratura. Ela pode acontecer, por exemplo, quando o pênis ereto escapa da região anal ou vaginal e acaba sendo dobrado ao colidir com outra região do corpo da parceira. Traumas no órgão, como fortes pancadas, também podem provocar a fratura.

Como se trata de um órgão sem osso, o que acontece não é exatamente uma fratura e, sim, uma ruptura nos corpos cavernosos que compõem o pênis. Esses corpos são estruturas cilíndricas, responsáveis por armazenar o sangue no pênis durante a ereção.

A lesão em si acontece em uma camada chamada túnica albugínea. Quando essa camada se rompe, há a liberação abundante de sangue no órgão, o que deixa o pênis extremamente inchado e curvado para um dos lados. O resultado é popularmente apelidado de "pênis berinjela", devido à semelhança com o alimento.

Sinais incluem dor e até barulho. Os sinais de uma fratura peniana, são: dor intensa no local, perda repentina da ereção e, em alguns casos, um estalo audível e sangue na urina.