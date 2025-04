Ser uma pessoa interessante vai muito além do corpão, do sexo e do bom papo

Num mundo em que todo mundo quer ser desejado, admirado, curtido, compartilhado e amado, a pergunta que fica é: o que te torna, de fato, interessante?

A princípio, parece simples — basta ter uma boa aparência, um papo envolvente, quem sabe um certo status profissional ou uma performance sexual digna de aplausos. Mas, sejamos sinceros: isso segura o quê? Um encontro, dois, talvez uma paixão rápida. Não é disso que se faz uma convivência rica, profunda e contínua. Ser interessante vai além.

É sobre escolhas — as conscientes e as automáticas. É sobre como lidamos com a vida, com os outros e, principalmente, com nós mesmos. E se você está buscando alguém interessante para compartilhar a vida, é justo se perguntar: eu sou interessante para o outro?