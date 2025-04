Quanto tempo dura a penetração? Veja sete repostas sobre ejaculação

Quando a ejaculação é considerada precoce? A ejaculação é considerada precoce ou prematura se acontecer em até 1 minuto, contando do início da penetração ou da estimulação manual ou oral até o orgasmo.

Quais as causas da ejaculação precoce? O tempo entre o início da estimulação sexual e o orgasmo é chamado de período de latência. Existem dois tipos de ejaculação precoce. Uma que vai acontecer ao longo de toda vida, e que pode ter uma predisposição genética. Nesse caso se diz que o homem tem um período de latência curto. E outra que começa acontecer a partir de determinado momento da vida. É chamada de ejaculação precoce secundária. Suas causas ainda não são bem conhecidas, mas algumas condições de saúde física, como problemas na tireoide, e psicológicas, como transtorno ansioso, ou até mesmo o medo de não desempenhar bem sexualmente, podem desencadeá-la.

Quem tem ejaculação precoce é porque não consegue se controlar? O período de latência (item acima), usado no diagnóstico da ejaculação precoce, é diferente do controle ejaculatório, que é quando o homem sente que está próximo de gozar e desenvolve mecanismos para retardar o orgasmo. Quem tem latência curta não consegue segurar, pois é um padrão do corpo. E esse padrão pode ser resolvido com mediação. Muitas vezes o cara acha que tem ejaculação precoce, mas ele só não aprendeu a controlar.

Demorar muito para ejacular pode ser uma disfunção? Sim. Nesse caso trata-se de ejaculação retardada. O homem tem um período muito longo de latência (item acima), e por isso não consegue se excitar suficientemente a ponto de disparar o orgasmo, e acabam desistindo da relação sexual.

Então todo cara que demora a ejacular tem ejaculação retardada? Não. Existe uma distinção entre os homens que têm uma latência mais longa, e os apelidados de "atletas sexuais", que são os caras que, provavelmente têm uma latência mais longa e estimulam ainda mais isso, treinando para manter a ereção.

Fonte: Ana Canosa, psicóloga clínica, terapeuta sexual e educadora em sexualidade