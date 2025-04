Muito prazer? Os tabus que ainda atrapalham a sexualidade feminina

Falar abertamente sobre prazer sexual ainda é uma barreira para muitas mulheres. Em um mundo onde as redes sociais censuram quase tudo como pornografia e até o uso de um coletor menstrual causa desconforto pelo simples ato de tocar o próprio corpo, entender e reivindicar o prazer ainda é um desafio. Ainda confundimos os nomes corretos — chamamos de vagina o que, na verdade, é a vulva —, nos preocupamos com o cheiro natural durante o sexo oral e, mesmo quando há segurança e liberdade, o preconceito e a violência persistem.

Essa invisibilidade não é à toa: o clitóris, único órgão humano cuja função é exclusivamente proporcionar prazer, ainda é pouco conhecido até mesmo dentro das faculdades de medicina. Faltam estudos, falta espaço, falta incentivo. O resultado dessa ausência de informação e abertura é sentido diretamente na prática: menos prazer, mais dor, mais silêncio.

O prazer ainda é um privilégio masculino?

Segundo dados do Projeto Sexualidade (ProSex), da USP, o sexo é considerado essencial tanto para homens quanto para mulheres. No entanto, mais da metade das mulheres entrevistadas relataram dificuldade em atingir o orgasmo — muitas por não se masturbarem, outras por não saberem como se excitar ou por sentirem dor na relação. Em tempos de empoderamento, fica a pergunta: será que estamos mesmo empoderadas do nosso prazer?