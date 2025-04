Masturbação que desliza fácil: como chuveirinho e gelo estimulam área

Não precisa daquelas banheiras cinematográficas ou de produtos eróticos para conseguir ter prazer na masturbação e chegar ao orgasmo. O uso do chuveirinho dentro do box para "sensibilizar" a área, uma das imagens mais comuns quando se fala desse momento íntimo feminino, pode ser uma técnica fácil para a mulher que quer descobrir o próprio corpo.

A forma de se masturbar sem usar as mãos propriamente, aliás, pode ser variada: cruzar as pernas para estimular a região ou usar um travesseiro para roçar as pernas também dão resultados bem satisfatórios. Nesta lista, também entra o estímulo com jato d'água, principalmente se a mulher tem alguma dificuldade para se tocar — colocar a mão na vulva, introduzir dedos na vagina ou deslizá-los por cima.

Explorar sensações

O chuveirinho talvez não seja a forma mais comum para se masturbar, mas muitas mulheres descobrem essa capacidade assim. Ele também pode servir para quem não se sente bem em se tocar, por conta dos tabus da sexualidade feminina, e quer ter prazer mesmo assim.