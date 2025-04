Bragantino aciona o modo desespero do Santos

Sem titulares importantes machucados, e a lista não inclui Neymar, o Santos recebeu o Bragantino, correu sérios riscos no começo do jogo, reagiu, passou a dominar, teve pelo menos duas claras chances de gol, mas terminou o bom primeiro tempo sufocado, sem tomar gol graças a Brazão e à sorte.

O segundo tempo começou na base do lá e cá até que, aos 18 minutos, Luisão saiu jogando mal e a bola sobrou para Sasha marcar um golaço, para fazer valer a lei do ex: 1 a 0.

Qualquer lado que abrisse o placar o faria com méritos, e foi o Bragantino, para desespero da Vila Belmiro, que vê seu time novamente frequentar a zona do rebaixamento, como em 2023.