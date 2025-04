Finge tesão, posta amor, edita o corpo: quando foi que isso virou normal?

Muita gente transa sem vontade, aceita situações que não deseja, se olha no espelho buscando o corpo que os filtros impuseram como ideal. Outros mergulham em relações performáticas, onde o casal parece mais uma marca bem-sucedida nas redes sociais do que duas pessoas de carne, osso e afeto. E o mais curioso é que tudo isso está tão naturalizado que nem percebemos o quanto estamos adoecendo — do desejo, da autoestima, da intimidade.

Normalizamos a ausência de desejo como se fosse só preguiça, a hiperatividade sexual como se fosse virilidade, a desconexão emocional como se fosse "maturidade". Normalizamos o sexo sem tesão, a nudez sem confiança, o relacionamento sem verdade. E quanto mais seguimos essa cartilha invisível do "é assim mesmo", mais nos distanciamos do que deveria ser o centro da vida sexual: o prazer com sentido, o corpo habitado, o encontro de verdade.

É claro que não existe um modelo ideal. Tem quem deseje muito, quem deseje pouco, quem goste de experimentar, quem prefira o tradicional. Mas o problema não está na escolha em si — está na falta de liberdade para fazer essa escolha.

Se o seu desejo não encaixa na norma, você se questiona. Se o seu corpo não corresponde ao padrão, você se pune. Se você prefere vínculos profundos em vez de histórias instantâneas, sente-se fora do jogo. Se sofre demais em viver relações não-monogâmicas, acha que é egoísta e infantil.

A normose sexual é esse adoecimento invisível que transforma imposições em costumes. E o primeiro passo para se curar dela é perceber que você não precisa seguir roteiro nenhum. Talvez a pergunta mais importante não seja "o que todo mundo está fazendo?", mas sim: "o que, de verdade, faz sentido pra mim?"