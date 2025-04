Orgasmo: aqui vai um miniguia para aumentar seu prazer no sexo, mulher

A seguir, veja um miniguia com dicas para ajudar as mulheres a alcançarem o prazer no sexo.

Autoestima

Praticar o bem-estar sexual vai além do ato em si, envolve também o cuidado com a autoestima. Por isso, investir na confiança e amor-próprio é fundamental para uma vida sexual satisfatória e com prazer.

Quando estamos bem com nós mesmas, abrimos as portas para explorar nossa sensualidade de forma livre e autêntica. E uma das maneiras de fortalecer a autoestima é com atividades que despertem a sensualidade. Aulas de dança ou lingeries novas, para você se achar bonita sozinha, são um bom começo.

Conhecendo seu corpo

Faça um exercício de ficar frente a um espelho e olhar para si mesma.