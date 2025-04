Flamengo dá um baile no Corinthians, que não viu a cor da bola

- Palmeiras 2 x 0 no Allianz

- Fluminense 2 x 0 na Neo Química

- Flamengo 4 x 0 no Maracanã

Só de perder metade dos jogos que jogou já mostra que não tem estrutura e nem regularidade para ser campeão em pontos corridos.

O Dorival Jr terá um trabalho enorme pela frente e, se não encarar a realidade, não mudará nada.

O ótimo repórter da rádio Transamérica, Marco Bello, falou na rádio nesse domingo (27) que a comissão técnica do Dorival gostou do elenco e disse que para ele está entre os cinco melhores do Brasil. Se pensa isso mesmo, já vai começar mal porque não é verdade e nem a realidade desse elenco.

Bom, foi um vexame mais pelo futebol jogado do que pelos números do placar, porque poderia ter tomado uma goleada histórica no Maracanã.