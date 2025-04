Como em Emily in Paris: dicas de sexo e relacionamento das francesas

Lingerie tem suma importância: entretanto, sua finalidade não é deixar o parceiro babando de tesão, mas sim se empoderar da beleza do próprio corpo e se sentir segura, confiante, incrível. Pode apostar: por baixo da camiseta branca, da calça jeans e do blazer (o look básico da francesa nem um pouco "plouc"), há um conjunto de lingerie chiquérrimo e muito bem pensado. E da cor preta, óbvio.

Livros são sensuais: o intelecto tem grande poder de sedução para os franceses, em geral. Embora tenha sido mostrado de modo caricato na série, o tesão do professor de filosofia Thomas (Julien Floreancig) pelo combo mulheres + livros faz todo o sentido na vida real. O mesmo vale para as francesas - elas amam ler, de tudo um pouco, mas sobretudo os clássicos. Inclusive, a obra que Thomas sugere para Emily - "Delta de Vênus", publicado por Anais Nin em 1977 - é um título icônico da literatura erótica.

Ménage a trois não é o que parece... mas talvez seja: A expressão, na verdade, significa "moradia para três", mas é claro que foi usurpada para fins eróticos. Além do sexo a três, o triângulo amoroso é uma espécie de fetiche para os franceses, como prova um clássico do cinema: "Jules et Jim" (1962), de François Truffaut (1932-1984). É bem provável que esse filme tenha vindo à mente de Gabriel ao ver a selfie de Emily e Camille (Camille Razat) na cama cenográfica.

Sexy em qualquer idade: Por terem cultivado a beleza natural e a autoaceitação ao longo da vida, as francesas seguem sensuais na idade madura - o que dizer dos decotes e das fendas usadas por Sylvie em "Emily in Paris", provocantes na medida certa e nadinha vulgares? Elas não são fãs de procedimentos estéticos ou cirurgias plásticas e, quando o fazem, o resultado é praticamente imperceptível.

Feminismo é ponto sensível

Sim, é claro que existem movimentos feministas na França. No entanto, o deboche com que Sylvie fala do movimento #MeToo ao reprovar as opiniões de Emily a respeito de uma campanha de perfumes é, sim, verossímil num país que legou ao mundo as ideias de Simone de Beauvoir (1908-1986) em "O Segundo Sexo" (1949).