Alinhamento coital: técnica é popular por potencializar o prazer feminino

As buscas por "alinhamento coital" cresceram exponencialmente nos últimos tempos. Mas, apesar do nome técnico, o alinhamento coital é uma técnica simples.

Trata-se de uma variação da posição clássica "papai e mamãe", em que o homem fica por cima da mulher. A diferença está na forma como os corpos são posicionados: mais grudados, de modo a proporcionar maior fricção e estimulação do clitóris.

O que é e como fazer

A técnica foi batizada no fim dos anos 1980 pelo pesquisador Edward Eichel, que observou que muitas mulheres tinham dificuldade em atingir o orgasmo apenas com a penetração. Em seus estudos com casais heterossexuais, ele demonstrou que a mudança na dinâmica da posição podia aumentar significativamente as chances de orgasmo feminino.