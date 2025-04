Ela ama a parceira, mas não quer sexo: o que fazer no desencontro?

Mônica nunca foi muito ligada em sexo. Não sente falta, não faz questão. E Laura, que já tentou se convencer de que isso era apenas um detalhe, hoje vive em silêncio com um dilema íntimo: como continuar num relacionamento onde há tanto afeto, mas tão pouco desejo?

Durante muito tempo, ela engoliu essa ausência como quem toma água demais. Lembrei-me de uma frase da escritora catalã Eva Baltasar no livro Boulder: "A vida pode não te agradar, mas ser inócua, como o cloro que você engole com água".

Penso que a vida, às vezes, está assim: morna, translúcida, sem cheiro, sem gosto. Não é boa, não é ruim — apenas continua. E a gente engole.

Tem dias em que se olha ao redor e tudo parece limpo demais, seguro demais, calmo demais. Não porque esteja bem, mas porque não há nada ali que exija fuga. Nenhum incêndio, nenhum abismo. Só o cloro — aquele leve incômodo que não assusta, mas também nunca some.

E então a gente vai ficando. Vai bebendo essa água porque é o que tem, porque mata a sede, porque... não mata. E com o tempo, acostuma-se. O estranho vira normal. O amargo vira tolerável. O insípido ganha ares de rotina.

O perigo não está no que nos fere — mas no que não fere o suficiente. No que deixa a alma meio adormecida, meio desperta. Um lugar onde não se sofre, mas também não se vive de verdade.