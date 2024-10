Transando com o inimigo: dá para ficar com alguém politicamente diferente?

Mas nessa perspectiva, achei os entrevistados do Happn contraditórios e românticos demais. "No que diz respeito a relacionamentos sérios e de longo prazo, mesmo em um cenário político polarizado, 64% dos eleitores de direita e 81% dos eleitores de esquerda disseram que estariam abertos a namorar alguém com visões políticas opostas." Tipo "o amor supera tudo".

Para mim, esses índices teriam que estar acompanhados de uma verdadeira disponibilidade para lidar com as diferenças — e, convenhamos, não é o mais comum.

Como conviver com alguém com opiniões tão divergentes, principalmente no que se refere a valores e costumes? Para que se crie intimidade emocional, é necessário espaço de liberdade e empatia para troca de ideias garantindo aos envolvidos a sua possibilidade de existir.

Não há conexão genuína que se estabeleça com barreiras pré-existentes formadas por crenças inflexíveis. Então, acho que é perfeitamente possível conviver com quem me provoque reflexões pela contrariedade, mas que se permita também provocar. A relação nesse sentido tem que ser um convite e não uma imposição de como se deve levar a vida. Nenhum amor supera o apagamento pessoal.