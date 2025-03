Não é só o ciumento de confunde amor e posse. Como acabar com este ciclo?

Existem várias maneiras de expressar o afeto e de fazer vínculos. Porém, quando o amor se torna uma obsessão, vinculando a relação amorosa ao sentimento de posse, são as ferramentas de controle que se destacam. Essas borram a principal motivação do amor, que é querer a felicidade do par, respeitando a sua individualidade.

Nada é mais libertador do que se perceber alinhado a própria identidade, assim como nada é mais angustiante do que passar o tempo tentando se moldar as expectativas da outra pessoa, se explicando ou tentando convencer a parceria a aceitação.