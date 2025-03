O que faz tantas mulheres serem uma 'estrela-do-mar' na hora de transar?

Manoel tem 39 anos e está casado há 8. É um homem que sempre gostou muito de sexo, que valoriza experiências diversas e tem ótimo conhecimento do que o excita. Entende o corpo como um parque de diversões e cuida dele como ninguém.

Mas como a vida é cheia de pegadinhas e as escolhas amorosas nunca são meramente uma obra do destino escrito nas estrelas, sua esposa não tem o mesmo interesse. Com frequência ela acha que ele é "tarado" e que, portanto, estaria disposto a fazer sexo com qualquer pessoa, o que o deixa extremamente incomodado.

Durante muito tempo, ele foi uma espécie de mentor sexual para ela, mostrando como práticas sexuais que ela nunca havia experimentado podem ser divertidas e não arruinar a relação amorosa deles - o que foi aumentando o repertório do casal e melhorando sobremaneira a relação sexual dos dois. Vale reforçar que ele ama estudar profundamente qualquer assunto que atravesse a sua vida e tem prazer em contar todas as suas descobertas.