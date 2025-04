O que move o desejo feminino? Hormônios, história e afeto, para começar

O segredo? Não julgar pelo visual. Não rotular. Estar disposto(a) a conhecer a pessoa inteira, e não apenas a fantasia que se projeta nela.

A cereja do bolo

O tempero da relação está no equilíbrio entre o afeto e o mistério, entre a firmeza e a delicadeza, entre a presença e o espaço. Ser previsível demais pode matar a graça; ser instável, também. Mas ser verdadeiro, disponível e atento — isso encanta.

Ao final, o ideal é que a mulher não saia da cama pensando que precisa de alguém para ser feliz. Mas que sinta, com o corpo e com o coração: "Eu quero sexo porque me isso me faz sentir viva."