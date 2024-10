Quer gozar mais? Comece conhecendo e falando o que te dá mais prazer

Satisfação sexual é um conceito amplo, pois cada pessoa elege seus próprios critérios para medi-lo. Há quem evoque a frequência sexual como um componente importante, outros as práticas sexuais envolvidas na relação.

Alguns componentes, no entanto, são fundamentais para que essa avaliação aconteça de maneira mais condizente com as aspirações individuais e do casal.

O primeiro tem relação com conhecimento sobre os órgãos sexuais e como eles respondem aos estímulos.