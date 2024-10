Ninguém está livre de se entediar com a vida. E se fôssemos o outro?

Uma fala especialmente me chamou a atenção: "Nós, entediados de sermos quem somos, precisamos de um lugar para não sermos ninguém".

Embora No lugar da Outra trate a temática da perspectiva feminista — quem poderia ser uma mulher, se ela não tivesse que seguir padrões moldados pelo patriarcado — o filme toca a todos nós, na necessidade de sermos alguém diferente do que acreditamos que somos, ora para descobrir universos mais condizentes com a própria natureza, ora para viver experiências que nos enchem de adrenalina e motivação, ou para confirmar nuances e acomodá-las.

Penso que ninguém está livre dessa condição humana de entediamento da própria existência. Mesmo as pessoas mais privilegiadas pela vida e resilientes com os desafios que ela nos impõe — e que não temos o menor controle — podem ser acometidas pela súbita vontade de sonhar com outro lugar.

Em relações amorosas, especialmente, justificamos essa inquietação na "mornitude" do casamento, o que eu penso ser uma grande injustiça já que este desassossego tem origem na própria individualidade e, portanto, é anterior a ele.

Claro que, quanto mais formatada é a vida nos seus papéis culturalmente perfilados, menos espaço para arriscar comportamentos, ousar e satisfazer desejos.

A conformidade das vontades e dos sonhos aparece por todos os lados, o que serve a manutenção ideológica sobre o que é ser feliz ou adequado: os dispositivos culturais encaminham as pessoas para que sejam convencidas de que a felicidade está no lugar do outro — notadamente dos que tem poder e "sucesso" — ao mesmo tempo que fortalecem a disparidade para que esse lugar não seja alcançado, mantendo a falta e o desejo por coisas ou situações pré-fabricadas.