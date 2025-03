Estudo de app de namoro mostra avanços feministas na hora de se relacionar

O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, simboliza uma luta histórica por igualdade de direitos, reconhecendo conquistas e alertando sobre desafios que ainda persistem. Apesar de avanços significativos, mulheres ao redor do mundo ainda enfrentam disparidades em sociedades marcadas pelo patriarcado, misoginia e machismo.

As desigualdades de gênero se manifestam em diversas esferas: na economia, com a dissimetria salarial e a falta de oportunidades de liderança; na política, com a sub-representação feminina; na violência doméstica, que atinge milhões de mulheres; e na perpetuação de estereótipos prejudiciais, como os que objetificam a mulher. No entanto, é fundamental reconhecer as transformações positivas que vêm ocorrendo e como as mulheres têm conquistado espaço, especialmente na forma como se relacionam e tomam decisões sobre suas próprias vidas.

Uma pesquisa recente do aplicativo de relacionamento Happn revelou dados interessantes sobre como as mulheres estão reconfigurando seus comportamentos e prioridades. Por exemplo, 67% das usuárias preferem tomar a iniciativa no primeiro contato, seja para demonstrar interesse (50%) ou para evitar "joguinhos" (33%). Esse dado reforça uma maior autonomia na forma como elas conduzem seus relacionamentos.