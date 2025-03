Com a namorada, Hudson descobriu que um homem de calcinha também excita

Hudson nunca sentiu vontade de ter sexo com outro homem; a experiência com a lingerie tem relação com a expressão de gênero, não com a sua identidade ou orientação sexual. Há mesmo um certo fascínio no corpo híbrido, que incorpora atributos de performance masculina e feminina. Na exigência de recusar tudo o que parte da feminilidade, alguns homens encontram uma via de alívio, contradizendo e desafiando a lógica de uma masculinidade encouraçada e dura (com o perdão do trocadilho).

Atualmente, Hudson é casado com Lorena, que não demonstrou nenhum interesse pelo desejo dele. Ele a ama profundamente, mas sente falta da "picância" no sexo. Achei curiosa essa palavra (pica + ânsia) que ele escolheu para descrever a falta de adrenalina que ele tem no sexo com a companheira atual, a emoção de ultrapassar limites e transgredir normativas sociais.

Para quem tem uma "pica desejante", como ele, delimitar a atividade sexual em práticas tradicionais e reguladas, onde os desejos ditos diferentes tenham que ser excluídos, é de fato um tanto frustrante.

Seu maior anseio, não é só sair de calcinha por aí, mas trazer Lorena para participar dessa sua diversão, legitimando o seu erotismo. Resta saber se para ela a imagem do marido de calcinha é broxante, ou revela o medo de adentrar um terreno que julga movediço. Compreendo e não julgo, mas vale a pena repensar se a abertura para experiências sexuais, com quem se ama, não ajudaria a melhorar a satisfação sexual de um casal.