Em 'alforria' da rotina de mãe, ela foi ajudante num ménage entre amigas

Começou a se masturbar, se sentia entusiasmada e feliz, mas foi quando percebeu que Pedro demonstrou alguma dificuldade para abrir o envelope de um preservativo. Levantou-se e foi lá ajudar. Daí a Valéria pediu a gentileza se ela poderia ir buscar água e Daniela, claro, foi até a cozinha, pegou os copos, procurou uma jarra, encheu de água, colocou gelo e aproveitou para encher a forminha antes de voltá-la ao congelador.

Viu que na geladeira tinha morangos, achou boa ideia cortá-los e colocar num pote, quem sabe serviria não só para alimentá-los, mas provocaria uma cena erótica sublime. Procurou uma bandeja, e ao não encontrar, improvisou com uma travessa. Levou tudo para a sala, e encontrou Maísa ali, passando as mãos nas costas de Valéria, enquanto ela fazia sexo com Pedro.

Deu para a amiga um copo com água, um morango na boca dela; voltou para a sua posição confortável, recomeçou a masturbação e teve um orgasmo intenso e restaurador. Depois, passou ali o restante do tempo servindo ao trisal, fosse no ajustamento de travesseiros ou no abrir o envelope das camisinhas, atenta na mudança de orientação daquele pênis.

No fim das contas, Daniela não participou diretamente do ménage — mas foi garçonete, copeira, produtora de elenco e assistente de palco. Teve até direito a um orgasmo intenso e exclusivo, o que, convenhamos, é mais do que muita gente casada consegue numa tarde comum.

É impressionante como a mulher pode até sair da casa com o peito seco, mas a cabeça ainda carrega a maternidade em modo multitarefa. No ménage alheio ou na reunião do Zoom, ela segue cuidando. Só que, dessa vez, com uma mão no controle e a outra no próprio prazer.