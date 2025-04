Já pensou em sexo com outra pessoa permitido pelo par? Você não está só

Quase um terço dos entrevistados disse que estar em algum tipo de relacionamento sexualmente aberto fazia parte de sua fantasia sexual favorita. Mais do que isso: 80% dessas pessoas afirmaram que gostariam de realizar essa fantasia no futuro. E entre os que efetivamente vivenciaram a experiência, quase todos (96,9%) disseram que foi tão boa quanto, ou ainda melhor do que, o esperado.

As formas mais comuns de fantasias não monogâmicas identificadas foram: relacionamentos abertos, poliamor, swing e cuckolding (quando um dos parceiros assiste o outro ter relações sexuais com uma terceira pessoa). Entre elas, os relacionamentos abertos lideram o ranking.

Mas afinal, por que pessoas que optaram conscientemente por um relacionamento monogâmico fantasiam com outras possibilidades?

Segundo a pesquisa, a resposta passa por duas ideias interessantes da psicologia.

A primeira é o chamado "Efeito Coolidge", que sugere que, com o tempo, a excitação sexual tende a diminuir com a mesma parceria, mas pode ser reativada por um novo estímulo.

A segunda é a Teoria da auto-expansão, que aponta para o desejo humano de crescer e explorar novas experiências para se desenvolver emocionalmente e sexualmente. Acrescento que o desejo de variação sexual, satisfação em se sentir desejado por outras pessoas e também pensar que seu/a parceiro/a é uma pessoa desejada e cheia de erotismo — nas fantasias que envolvem estar presente assistindo-a/o fazer sexo com outras pessoas — são formas comuns de auto-expansão e de regulação do erotismo no relacionamento conjugal.