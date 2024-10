Será que você está num relacionamento com uma pessoa 'âncora'? Fuja!

Existe um termo na psicologia que se refere ao estado de segurança que um vínculo afetivo pode proporcionar: ancoragem. É aquela sensação de confiança em alguém com quem se tem intimidade. Mas existe um outro tipo de relação que pode remeter a uma âncora, quando fica aterrada no solo, debaixo d'água, impedindo que o barco navegue, explorando a potencialidade dos envolvidos.

Dos tipos de gente com quem você pode estar se relacionando hoje reflita: é uma pessoa "balão", que te elogia, estimula, te acha tudo de bom, e te coloca lá em cima? Faz o estilo neutro e você realmente se pergunta o que ele pensa a seu respeito, porque não tem a mínima ideia? Ou será que você está do lado do pior tipo: a pessoa âncora? Esse tipo de figura sempre dá um jeito de te afundar e o final dessa história é se ver rastejando, com baixa autoestima e descrente das próprias habilidades e potencialidades.

Uma pessoa âncora costuma se colocar como dona da verdade e muito competente, portanto, tudo o que o outro faz não é suficiente ou está errado. Você conta uma situação do trabalho e recebe uma crítica, você compra uma roupa e recebe uma torcida de nariz, você mostra um resultado positivo e o outro faz questão de relativizar, deixando claro que não foi um feito só seu ou que você não fez mais nada do que a sua obrigação.