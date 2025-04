Menos pornôs, mais séries: o que assistir para estimular o desejo sexual?

A boa notícia é que, ao reduzir ou eliminar o consumo de pornografia, é possível restaurar gradualmente a função sexual. Mas como substituir esse hábito por algo que estimule o desejo de forma saudável?

Uma alternativa interessante é trocar os pornôs por séries que exploram a sexualidade sob diferentes perspectivas. Muitas dessas produções são envolventes e podem ser apreciadas tanto individualmente quanto em casal, servindo como um estímulo para a intimidade e abrindo espaço para conversas sobre desejos e fantasias.

O mais interessante de assistir a uma série, é que dependendo da temática, tanto você quanto sua parceria podem encontrar um território comum. Além do mais, séries têm um tema principal, mas podem ter diversos "núcleos", explorando tramas diferentes e as personalidades das personagens. Isso estimula que vocês possam conversar sobre diversos assuntos, entre eles o sexo.

Às vezes o sexo é mais violento, como em Spartacus, noutras ele está menos ligado ao binômio homem-mulher e desconectado do casamento, como em Viking, que aliás mostra uma sociedade na qual as mulheres eram mais empoderadas e autônomas.

Muitas fantasias sexuais podem aparecer, o que é um estímulo para o sexo a dois, mas mais do que isso elas favorecem reflexões.

Algumas séries podem ter relação direta com a sexualidade de um casal, como por exemplo You, Me and Her e The Affair. Sexo, poder e dinheiro é um tema também explorado em The Client List, Industry e nas brasileiras Me Chama de Bruna e O Negócio.