Quer saber se 'ele é pra você' ou se é hora de terminar? Beijo tem resposta

Dia 13 de abril se comemorou o Dia do Beijo. E olha, beijar é coisa séria. Muito mais do que um gesto romântico, o beijo pode carregar uma infinidade de mensagens: afeto, desejo, carinho, cuidado, ou até a falta deles. Pode selar compromissos, ativar memórias, aumentar a excitação e, em muitos casos, revelar se vale a pena seguir adiante com alguém ou se é melhor pedir um carro de aplicativo e ir para casa mais cedo.

É que embora o olhar e o toque possam atiçar a curiosidade, é na hora do beijo que a química se revela. Literalmente. Um beijo ruim pode travar a libido. E a ciência explica.

Pesquisadores da área de biologia evolutiva descobriram que o beijo funciona como uma espécie de "teste biológico". Nele, trocamos sinais químicos — como o cheiro e o gosto da pele, da saliva, da respiração. Tudo isso é processado pelo nosso corpo em segundos. E aí entra o tal do MHC (Complexo Principal de Histocompatibilidade), um conjunto de genes ligado ao sistema imunológico. Sem que a gente perceba, sentimos mais atração por quem tem um MHC diferente do nosso — o que indicaria, lá nos tempos das cavernas, um parceiro ideal para a reprodução.