YouTube muda app da TV com um olho nos criadores e outro na Netflix

Além de poder se inscrever diretamente na tela do vídeo, os usuários poderão curtir ou reprovar a publicação, ler a descrição do vídeo, ver e criar comentários e pular para pontos específicos da produção.

Anunciadas no dia em que o primeiro vídeo publicado no YouTube fez 20 anos, as mudanças acomodam uma grande mudança de comportamento em relação à plataforma: a migração do app de PCs e celulares para a TV.

Nos Estados Unidos, a TV já é o aparelho mais usado para assistir vídeos no YouTube.

Segundo o Google informou à coluna, as TVs conectadas são as telas em que o YouTube cresce mais rapidamente no Brasil. Esse movimento ocorre continuamente já há cinco anos.

Dados internos da empresa apontam que, por aqui, 75 milhões de pessoas com mais de 18 anos optam pela TV na hora de ver algo no YouTube.

Os televisores são um reduto cativo e histórico dos canais de TV aberta. Além de desafiar gigantes consolidados, como a TV Globo, o YouTube conta com 57% do tempo de exibição destinado a plataformas de streaming no Brasil, segundo a Kantar.