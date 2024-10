Governo admite descontrole com 'big techs' e propõe regras contra monopólio

Segundo o secretário de reformas econômicas, as novas regras atingirão apenas empresas gigantes.

A gente está falando aqui de, no máximo, uma dezena de plataformas mundiais.

Marcos Pinto

De acordo com Pinto, a expectativa é que o processo chegue ao Congresso em 2024. Ainda está em discussão se o Executivo enviará um projeto de lei ou se as mudanças serão incluídas em alguma proposta já em tramitação no Legislativo.

Em paralelo a isso, outros dois ajustes devem ser feitos por meio de medidas infralegais, que dependem de portarias do Cade e de decretos do Ministério da Fazenda.

Segundo Alexandre Ferreira, diretor de Programas da Secretaria de Reformas Econômicas, as "big techs" entraram no radar por possuírem características que inviabilizam a aplicação de medidas à disposição do Cade hoje: