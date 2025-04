Big Techs usam China para convencer EUA a driblar direito autoral para IA

Se as empresas de tecnologia gastam bilhões com IA, é para serem as primeiras a colocar na praça a tal IA geral. A definição do que essa tecnologia viria a ser é difusa, mas os especialistas concordam com o seguinte: será uma IA poderosa a ponto de compreender como executar tarefas complexas mesmo com poucas informações em mãos e capaz de aprender coisas novas a tal ponto que vai superar as capacidades cognitivas do ser humano.

Só que? ela chega quando? Deu Tilt explica por que tem gente que espera a chegada da IA geral para daqui a dois anos, cinco anos ou nunca.

IA tem crise de ansiedade? Estudo mostra que sim, mas não é bem assim

Essa é boa. E veio de pesquisadores gabaritados da Universidade de Yale. Eles descobriram que o ChatGPT pode exibir sinais de crise de ansiedade após ser exposto a relatos estressantes, violentos ou trágicos. Isso quer dizer que a IA tem ansiedade, como nós humanos? Helton e Diogo contam que não é bem assim. Desculpe o gatilho para os ansiosos de plantão, mas, para saber por quê, você precisará ver o episódio.

DEU TILT

