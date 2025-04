Guerra dos chips: O que ainda separa os EUA da China em IA?

Hoje, os chineses dominam a produção científica na área de IA, com mais artigos publicados e citações, e dão um banho nos EUA em números de patentes. A quantidade de dados que os chineses geram também é assustadora, o que, não podemos nos esquecer, são insumos para treinamentos de novas IAs.

Os modelos abertos como DeepSeek e Qwen (da Alibaba) também estão ganhando mercado no mundo todo por oferecer um ótimo desempenho alinhado com um excelente custo.

Então, o degrau que ainda separa os dois países é a indústria de semicondutores e de litografia.

Para entender melhor esse contexto, vou dar uma visão geral do que existe no estado da arte do setor. O trio de ouro do ocidente nessa área é composto por três principais empresas. Prepara-se para a sopa de letrinhas e preste bem atenção:

Nvidia: empresa dos EUA que faz o design dos chips mais avançados;

TSMC: empresa de Taiwan que fabrica os chips da Nvidia, Apple e outras grandes empresas;

ASML: empresa da Holanda que produz a máquina de Litografia Ultravioleta Extrema (EUV) usada na produção dos chips mais avançados.

Todas elas sofreram algum tipo de restrição do governo dos Estados Unidos para que a China não tenha acesso às GPUs ou ao processo de sua fabricação. O objetivo é neutralizar o seu adversário enquanto ainda há tempo.