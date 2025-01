China dribla veto dos EUA e vira potência em IA usando chip norte-americano

Posts e vídeos sobre política deixam as pessoas irritadas com a mesma intensidade em que geram curtidas, comentários e compartilhamentos. Zuckerberg sabe disso. Por isso, o CEO da Meta vai inundar Facebook, Instagram e Threads com conteúdos assim.

Em anúncio feito recentemente no Instagram, o magnata da tecnologia disse que esse é um movimento para retornar às origens da rede social.

Para além de agradar progressistas ou conservadores, o executivo quer mesmo é ganhar uma batalha que vê até o sono dos usuários como rival. É a briga pelo engajamento.

Como visão anti-Meta sobre rede social fez TikTok virar inimigo nº1 dos EUA

0:00 / 0:00

O TikTok chegou a ficar fora do ar nos Estados Unidos por algumas horas no último domingo (19). Voltou ao ar após o presidente Donald Trump prometer adiar a proibição do aplicativo no país, promessa que ele cumpriu assim que assumiu a Casa Branca.