Um aspecto pouco comentado da genialidade de Abel Ferreira

Quando, em 2023, Abel Ferreira não mexeu no Palmeiras que levava um baile do Botafogo no Nilton Santos durante o segundo turno do Brasileirão, muitos o chamaram de louco. O time desceu para o intervalo perdendo de 3x0 e sendo humilhado por um Botafogo eletrizante que poderia ter marcado cinco ou seis gols em 45 minutos. Para surpresa de todos, o time do Palmeiras que voltou do vestiário era o mesmo que levava o baile. Maluco. Inconsequente. Burro.

O resultado todos sabem: 3x4. O time de Abel fez 4 gols e virou o jogo em desempenho histórico e heroico. Semanas depois, seria campeão brasileiro.

Que treinador teria deixado de fazer mudanças no time durante o intervalo? Nenhum. Mas Abel sabe o grupo que tem nas mãos e sabe entrar na cabeça deles. Abel segura jogadores até que tenham assimilado o seu Palmeiras e os seus métodos em campo. Foi assim com dezenas deles. De talentos da base a talentos que vêm da Europa. Não entendeu o Palmeiras de Abel? Não joga. Vamos trabalhar até ficar no jeito. Mental, técnico, físico e tático.