'Toque de recolher' e DM lacrada: como é conta de adolescente do Instagram

O Instagram vai mudar drasticamente a forma como adolescentes usam a plataforma. A plataforma passará o controle a pais e mães, que decidirão o que os jovens fazem, com quem conversam e por quanto tempo utilizam o app. Usuários brasileiros terão tempo para se adaptar, já que a nova regra entra em vigor por aqui só em janeiro de 2025.

As restrições incluem uma espécie de toque de recolher, a DM lacrada e a conta fechada automaticamente para todos os usuários com menos de 16 anos. A guinada na postura da Meta, dona do Instagram, ocorre no rastro de um escrutínio sem precedentes da Justiça e dos Legislativos estaduais e federal nos Estados Unidos, que passaram a processar a companhia pela forma agressiva como lida com crianças e a criar leis para proibi-las de entrar em seus sites. No Brasil, as plataformas são criticadas por permitir que adolescentes façam publicidade de jogos ilegais, como o Jogo do Tigrinho.

A pressão é tão grande que a Meta decidiu fazer o mesmo com outras de suas plataformas. A empresa é dona de Facebook, WhatsApp e Messenger, mas não informou quando nem a quais de seus apps a restrição aos jovens vai chegar.