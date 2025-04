EUA dizem que não vão tolerar multas da UE contra Apple e Meta: 'Extorsão'

O anúncio da UE pode aumentar as tensões com os EUA. O presidente Donald Trump ameaçou cobrar tarifas contra qualquer país que penalize empresas norte-americanas.

Comissão Europeia diz que as punições só foram aplicadas após "extenso diálogo" com as empresas. As multas são resultados de uma investigação de um ano, que mostrou que Apple e Meta infringiram a lei criada pela UE em 2023 para tentar aumentar a competitividade em mercados digitais dentro do bloco econômico. São as primeiras sanções financeiras baseadas na lei.

Empresas devem aplicar medidas corretivas em 60 dias. Caso não façam, serão punidas com mais multas, que podem chegar a 10% do faturamento anual das companhias.

Quais são as acusações contra Apple e Meta

A Apple foi punida por concorrência desleal. Segundo a investigação, a empresa impedia que desenvolvedores informassem as pessoas de ofertas fora da App Store. Na prática, eles dificultavam que clientes pudessem comprar serviços fora do ambiente Apple. A prática foi considerada um entrave à concorrência e à livre escolha dos consumidores.

Comissão Europeia solicitou que a Apple "remova as restrições técnicas e comerciais" e "evite repetir a conduta irregular no futuro".