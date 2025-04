Julgamento pode dividir a Meta ao meio

O bilionário Elon Musk, chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos EUA Imagem: Nathan Howard/Reuters

Dito e feito. Checadores de fato já não atuam no Facebook, Threads e Instagram nos EUA há uma semana. Anunciado por Mark Zuckerberg em janeiro, o fim do programa foi comunicado por Joe Kaplan, chefe global de políticas públicas da Meta. "Isso significa sem checagem de fatos e chegadores de fato", escreveu no X. "Legal", respondeu Elon Musk, dono do ex-Twitter. A partir de agora, a Meta adota as Notas da Comunidade, textos feitos por usuários que serão destacados conforme receberem mais votos. É assim no X.

A primeira a morrer em guerras. A Meta pode ser julgada no Quênia por não coibir no Facebook notícias falsas que levaram a mortes na Etiópia. Entre 2020 e 2022, os exércitos etíope e eritreu guerrearam contra a Frente de Libertação Popular do Tigré (TPLF, na sigla em inglês) pela região etíope do Tigré.

O caso mais emblemático é o de Meareg Amare Abreha, professor da Universidade Bahir Dar. Acusado por uma notícia falsa de apoiar a TPLF, ele foi baleado na porta de casa. Por sete horas, militantes armados impediram o socorro de familiares até que ele morresse.