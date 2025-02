Proteção à criança vira estratégia para aprovar lei indigesta para Big Tech

À medida que a tramitação caminhar na Câmara dos Deputados e no Senado, surgirão os mais diversos percalços legislativos. Vai ser difícil sustentar um debate que impacta diretamente o modelo de negócio de empresas poderosíssimas sob o guarda-chuva da proteção às crianças.

À primeira vista, já há alguns enrosco, como o nome do relator do PL da IA. Os candidatos são Luísa Canziani (PSD-PR), relatora do primeiro projeto sobre IA do Congresso a ser aprovado, mas que foi enterrado pelo Senado, e Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), que pode se tornar líder do governo Lula.

Além disso, Donald Trump voltou à Casa Branca e as Big Tech correram para debaixo de sua asa. A chuva do lobby, agora engrossada pelo governo norte-americano, pode fazer do guarda-chuva uma mera sombrinha.

