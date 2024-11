EUA querem retalhar Google, e desfecho é o pior pesadelo de Apple e Meta

Com certo exagero, a reação norte-americana atinge bem mais do que a raiz do problema. De quebra, tira o sono de Apple, Meta e Amazon. Em maior ou menor medida, essas outras Big Tech na fila do processinho usam e abusam de suas plataformas populares para catapultar os próprios serviços para além do alcance da concorrência. É uma bomba atômica no coração da indústria de tecnologia dos EUA, mas, tanto na política quanto nos negócios, timing é tudo: e, para sorte do Google, o árbitro dessa luta está prestes a mudar.

O que rolou?

O juiz Amit Mehta, do tribunal de Columbia, condenou o Google em agosto por monopólio das buscas. Nesta semana, o Departamento de Justiça (DOJ, na sigla em inglês) mandou a ele as sugestões para desmontar o monopólio do Google nas buscas. Não brincou no discurso:

O campo de jogo não é equilibrado devido à conduta do Google, e a qualidade do Google reflete os ganhos ilícitos de uma vantagem adquirida ilegalmente. A solução deve fechar essa lacuna e privar o Google dessas vantagens

DoJ, na ação

E caprichou na proposta: