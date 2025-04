Trump mira nas tarifas, acerta no iPhone caro e bagunça celulares no Brasil

Distinguir um robô de um ser humano não é fácil. Mas Alan Turing, considerado o pai da computação, propôs uma forma de cumprir a tarefa. Durante anos o Teste de Turing foi suficiente. Talvez esse tempo tenha acabado. Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes contam como as inteligências artificiais atuais têm superado a prova de fogo. E agora?

Onda dos chatbots tem IA criada em 15 segundos e 'loop emocional' com robô

A Meta trouxe ao Brasil o AI Studio, uma fábrica para criar personagens de IA com muita identidade e respostas na ponta da língua. Deu Tilt testou e não levou nem um minuto para dar vida ao Elon Musk Visionário, chatbot baseado no bilionário dono da Tesla. Mas esse trunfo não é exclusivo da Meta, e outras empresas como Character.AI e Replika são usadas para inundar a internet com esses seres sintéticos. No novo episódio do podcast, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz discutem os efeitos sobre os seres humanos da invasão dos personagens de IA.

