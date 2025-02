Apple alveja plano de Lula para o Cade: 'evite importar regime estrangeiro'

Se, no Brasil, as empresas enfrentarem um ambiente regulatório de incerteza, consumidores e negócios correm o risco de perder o acesso imediato a tecnologias que impulsionam a economia próspera e bem-sucedida (...) O Brasil deve observar esses novos regimes regulatórios e cuidadosamente estudar os seus impactos antes de replicá-los indiscriminadamente

Pedro Pace, diretor jurídico da Apple para América Latina e Canadá

Um dos modelos de regulação em que o governo Lula se espelha é o europeu. Uma das ideias é o Cade classificar como "sistemicamente relevantes" as companhias com impacto em vários segmentos econômicos. Elas passariam a ser monitoradas de perto, teriam de comunicar decisões de negócio antes de implementá-las e deveriam cumprir exigências de transparência e abertura de suas plataformas.

O conceito de "sistemicamente relevante" foi "emprestado" da lei europeia conhecida como DMA (Lei dos Mercados Digitais, na sigla em inglês), que define as empresas consideradas "gatekeepers" de ecossistemas digitais.

Para fortalecer o Cade, a Fazenda quer alterar o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, incluindo reformas na Lei de Defesa da Concorrência.

Crítica ferranha do DMA, a Apple chegou a adiar a chegada de serviços aguardados e amargou derrotas por causa dele na União Europeia. No primeiro caso, postergou a estreia do Apple Intelligence para cumprir uma regra de interoperabilidade para empresas menores também acionarem o sistema. No segundo caso, teve de concordar que consumidores pudessem baixar aplicativos de lojas que não fossem a App Store. A crise estourou mesmo quando a empresa foi obrigada a ver um app de pornografia poder ser baixado nos iPhones de seus clientes.