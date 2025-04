Meta freou Instagram por medo de canibalizar Facebook, diz cofundador

Cofundador do Instagram, Kevin Systrom disse que Mark Zuckerberg bloqueou investimentos após comprar a rede social por US$ 1 bilhão, pois temia que ela fosse uma "ameaça" ao Facebook.

O que aconteceu

Systrom participou ontem de depoimento no Departamento de Justiça dos EUA. A Comissão Federal de Comércio acusa a Meta (controladora do Instagram, Facebook e WhatsApp) de monopólio, por ter comprado vários dos seus competidores (como Instagram e WhatsApp), e cogita desmembrar a companhia.

"Ele acreditava que nós estávamos minando o crescimento do Facebook", disse Systrom. Em depoimento, o cofundador comentou que Zuckerberg começou a reduzir o investimento no Instagram em 2018, pois acreditava que o app estaria "canibalizando" o crescimento da principal rede do grupo à época, o Facebook.